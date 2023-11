Uppdatera din app för att fortsätta använda den

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Nej då, det har inte gått mig förbi att Tryggheten hus ligger mitt emot Parkskolan och att ett gymnasium ligger nästan vägg i vägg, ett hus fullt av poliser och brandmän. Det är inte de intagna som oroar mig mest, det är vad som följer med, det är en rå kriminalitet vi får läsa om dagligen, gängkriminalitet som inte bryr sig om vem som blir drabbad.

DAGENSARENA: “Vänstern vet inte vad den vill med Israel och Palestina”Vänstern behöver uppdatera sin bild av Israel och Palestina och prata om rättigheter för både israeler och palestinier, enligt Somar Al Naher.

FEBER: Varje iPad sägs uppdateras nästa år. 2023 verkar bli ett lugnt iPad-år.Det må inte ha blivit några nya iPad-modeller än från Apple i år, men enligt Mark Gurman kommer 2024 att bli annorlunda. Apple ska nämligen då uppdatera samtliga modeller – iPad Pro, iPad Air, iPad mini och instegsmodellen iPad.

FEBER: Xperia 1 V uppdateras till Android 14.Sony meddelar att man inom kort kommer att börja uppdatera sin telefon Xperia 1 V till senaste Android 14 med nyheter som förbättrad Bokeh-effekt för kameran och x22fler kreativa möjligheterx22 i appen Video Creator.

FEBER: Explosion på Northvolts batterifabrik. En person till sjukhus.I går kväll exploderade en maskin på Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Enligt polisens rapport har en person förts till sjukhus med allvarliga brännskador. Det är för tillfället oklart vad som ledde till explosionen, men tydligen ska några farliga kemikalier ha spridits till följd av explosionen.

SVTNYHETER: Bilar krockade i SverigeVid räddningstjänstens ankomst stod bilarna 20 meter från vägen, men på hjul, säger räddningstjänsten ledningsoperatör. Det var vid halv fem tiden som larmet inkom, efter att två personbilar kört in i varandra. En av bilarna kommer behöva bärgas. Tre personer har förts till sjukhus men ingen är allvarligt skadad, enligt polisen. Det skrivs en anmälan om vårdslöshet i trafik.

SVTNYHETER: Rånare trängde in i Malmöpars bostad – en förd till sjukhusTre personer som utgett sig för att komma från ett larmbolag trängde sig in i ett pars hem i Malmö under måndagskvällen. Gärningspersonerna misstänks ha haft tillhygge med sig. En av målsägande har förts till sjukhus.

