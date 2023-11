Universitetslärare struntar i att anmäla bisysslor

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

NWTSE: Annelie från Sunne satt fast på E18 – hyllar Röda korset och Norsk Folkehjelp”Det var en upplevelse, men det var drygt med så många timmar i bilen”

SYDSVENSKAN: ”Bär Davidsstjärna i solidaritet med Lunds judar”Ökad antisemitism oroar Britta Hesslow.

SYDSVENSKAN: Lunds kulturliv behöver fler större scenerL vill se satsning på kultur när ny mötesplats planeras.

DAGENSNYHETER: Förorenad flod ska användas under OS: ”Det var helt brunt”Seine ska stå värd när OS och Paralympics avgörs i Paris 2024. Problemet? Föroreningar har lett till att floden varit stängd för allmänheten sedan 1923.

ETC_REDAKTIONEN: Storbankernas makt är vår vanmaktStorbanker utgör själva navet i världskapitalismen.

SYDSVENSKAN: Påstod att expartner var suicidalEn 50-årig kvinna ringde i januari i år larmnumret 112 och berättade att hennes före detta partner var suicidal och hotade att ta livet av sig. Polis och ambulans ryckte ut – men helt i onödan, rapporterar Dagens Juridik.

