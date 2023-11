Ungt och aktivt byalag sätter fart på Stångby

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FOTBOLLSKANAL: Hammarbys nya svar efter Zlatans pension: Så aktiv är han'JUST NU: Allsvenskan' ger dig allsvenska nyheter - varje vardag.Här får du en rapp, newsig podd med bakom kulisserna-känsla från Fotbollskanalens redaktion.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: William Nylander satte rekord – men Toronto Maple Leafs sågasLOS ANGELES. Jodå, William Nylander lyckades förlänga sin poängsvit och sätta nytt klubbrekord i Toronto Maple Leafs i natt, svensk tid. Poäng i de nio första matcherna under säsongen. Men glädjen stannade där. Los Angeles Kings vann med 4-1 och hemmafansen i Scotiabank Arena buade ut sina stjärnor.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ishockey: William Nylander satte klubbrekord för Toronto – poäng i nionde inledande matchen i radWilliam Nylander infriade förväntningarna. Han fick med sig en assist när Toronto fick stryk av Los Angeles med 1-4 på hemmais. Därmed har svensken gjort poäng i de nio inledande matcherna av en säsong vilket är nytt klubbrekord.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Askou satte munkavle på spelarnaGÖTEBORG. Jens Askou satte munkavle på sina spelare om domaren. Sedan sågade han själv domarinsatsen. Emil Salomonsson: – Det är en loser-mentalitet att skylla

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Det finns ingen plan för högre elpriserDet finns ett alternativ till SD-regeringens passivitet och felprioriteringar – det går att bedriva en aktiv ekonomisk politik. Medan regeringen väntar ut krisen i byggsektorn vill vi satsa för att skydda svenska jobb. För i vårt Sverige tar vi oss an tuffa tider tillsammans, skriver Mikael Damberg (S) och Jennie Nilsson (S).

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: Varningen: Se upp för tjuvar under höstlovetUnder den mörka delen av året slår tjuven till - och är särskilt aktiv när vi är bortresta. Stöldskyddsföreningen (SSF) höjer därför ett varningens finger för att lämna hemmet nedsläckt och obevakat under det pågående höstlovet.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕