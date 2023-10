Värderingsskillnader i Sverige som bygger på religiös grund har uppmärksammats mycket på senare år. Men ett ett smyger under radarn: islams förbud mot ränta.Så säger en av de så kallade Järvasalafisterna när han talar till ungdomar om ränta i en Stockholmsmoské.

– Ränteförbudet är så allvarligt att den som bryter mot det hamnar i helvetet, fortsätter han och klargör att man inte får ta studielån.Skälen bakom ränteförbudet är svajig. Islamiska sajter säger kortfattat att den främsta anledningen är att Allah har sagt det.

En direkt följd av förbudet är att det kan bli mycket svårt eller rentav omöjligt för unga muslimer i Sverige att påbörja högre studier. Den som tror att det här är en marginell företeelse får tänka om. Frågan diskuteras flitigt i islamiska diskussionsgrupper på sociala medier, där ungdomar ber om hjälp och råd om hur de ska klara sina studier utan att bli syndare. headtopics.com

I dag vet ingen hur många muslimska ungdomar det är som ser sig tvingade att avstå från studier på grund av ränteförbudet.

