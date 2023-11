Unga barn är ”billig arbetskraft” för gängen

Rapporten visar att det framför allt är barn som rekryterar yngre barn. De beskriver det som att de något äldre kriminella ”groomar” yngre och lockar in dem i en kriminell livsstil. Rekryteringsprocessen för gängen är inte svår. Det kan krävas så lite som en dag för en gängmedlem att rekrytera en ung kille eller tjej att bli en så kallad ”springpojke”.– Barn är billig arbetskraft, säger Katharina Tollin, projektledare för studien, under en pressträff på onsdagen.

Studien bygger på ett 30-tal intervjupersoner från hela landet som själva är eller har varit involverade i ett nätverk.BRÅ anser att man behöver se över lagstiftningen och myndigheternas befogenheter när det gäller icke straffmyndiga. Ett förslag är att överväga utökade befogenheter i brottsutredningar och göra det lättare att genomföra husrannsakan eller hemlig avlyssning mot någon under 18.

Rekryterarna är typiskt sett en tonåring, bara något år äldre, längst ner i hierarkin. Genom att rekrytera egna springpojkar till att förvara, transportera och sälja narkotika kan de själva ”göra karriär” inom gänget, enligt Brå.

– Barn är billig arbetskraft och man kan betala barn mindre än vad man kan betala personer som är äldre. Det är enklare att manipulera barn att göra det som är farligast, säger Katharina Tollin.

