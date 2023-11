Undersökning visar: Trygghet bland det viktigaste med grannrelationer

Tryggheten är en viktig faktor med boendet, visar en SIFO-undersökning som gjordes nyligen på uppdrag av Postkodlotteriet. Just trygghetskänslan uppger 61 procent är särskilt bra med en grannrelation, att kunna prata med varandra om vad som sker i området, eller någon som snabbt kan hjälpa till om något händer. Siffran ökar något för de som bor i hus eller radhus.

– Det bästa med ”Hundskoj” är att man har en plats man kan vara på där man kan träffa andra hundägare, säger besökaren Maria Husberg.Aktiviteterna hos klubben är många – här finns allt ifrån hundkurser till loppisen ”Hundkojan” med tillhörande fik på helgerna.

– Vi vill skapa ett föreningsliv som gynnar hundägare. Vi värnar om alla, oavsett kunskapsnivå från tidigare, när det gäller hundar, berättar Eveliina Sahlin som är med och driver föreningen.

– Postkodstiftelsen har möjliggjort för oss att samlas och ha en samlingspunkt. Det är jätteviktigt att folk träffas och har roligt, avslutar Rosita ”Rossi” Sahlin som har varit med i föreningen sedan starten 2017.– Vi har överraskat vinnande grannar sedan början av 2000-talet och vet hur viktigt grannskapet är för trivsel, gemenskap och välmående.

