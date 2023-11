Ukraina: Värsta dygnet av beskjutning i år

Ryssland ser ut att intensifiera artilleribeskjutningen mot mål i civila områden i den pågående terrorn mot lokalbefolkningen. Inrikesministern och ansvariga myndigheter lämnade fragmentariska uppgifter om hur många som dödats eller sårats.Enligt besked från myndigheter dödades en person i nordöstra Charkivregionen i granatattacker. Ytterligare en person dödades i beskjutningen av Cherson i södra delen av Ukraina.

Kiev befarar att Moskva åter siktar in sig på infrastrukturella mål inför vintern, precis som man gjorde i fjol. Då var både kraftverk, bränsledepåer och system för eldistribution kontinuerliga måltavlor för ryska attacker.Dessutom kom underrättelseuppgifter om att Nordkorea inlett omfattande ammunitionsexport till Ryssland.

Samtidigt uppgav Ukrainas flygvapen att 18 ryska drönare skjutits ner under natten till onsdagen, medan den ryska sidan säger sade att man skjutit ned två ukrainska drönare över Brjansk- och Kurskregionerna, som gränsar till Ukraina.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Ukraina: Värsta dygnet av beskjutning i årRyska styrkor har beskjutit över 100 samhällen under ett dygn. Det uppger Ukraina som konstaterar attackerna är de mest omfattande hittills i år. 'De senaste

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Ukraina: Värsta dygnet av beskjutning i årRyska styrkor har beskjutit över 100 samhällen under ett dygn. Det uppger Ukraina som konstaterar attackerna är de mest omfattande hittills i år. 'De senaste

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Massiv artilleribeskjutning mot ukrainska städerRyssland har beskjutit över hundra städer och byar nära frontlinjen i östra Ukraina sedan tisdagen, uppger Ukrainas inrikesminister Igor Klymenko, som talar om den värsta artilleribeskjutningen hittills i år.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Klarna-bråket växer: ”Värsta krisen på många år”Ville ha strejk-anmälan från de anställda

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: – 'det värsta man kan tänka sig'Tjockoljan som rinner ut från det grundstötta fartyget Marco Polo är sedan några år tillbaka förbjuden inom internationell sjöfart, rapporterar Vetenskapsradion.

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: – 'det värsta man kan tänka sig'Tjockoljan som rinner ut från det grundstötta fartyget Marco Polo är sedan några år tillbaka förbjuden inom internationell sjöfart, rapporterar Vetenskapsradion.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕