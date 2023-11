Ukraina: Värsta dygnet av beskjutning i år

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. Ukrainska brandsoldater genomför släckningsarbete i Cherson efter rysk artilleribeskjutning. Bilden är från i måndags. Bild: Ukrainska räddningstjänsten/AP/TTRyska styrkor har beskjutit över 100 samhällen under ett dygn. Det uppger Ukraina som konstaterar attackerna är de mest omfattande hittills i år.

Ryssland ser ut att intensifiera artilleribeskjutningen mot mål i civila områden i den pågående terrorn mot lokalbefolkningen. Inrikesministern och ansvariga myndigheter lämnade fragmentariska uppgifter om hur många som dödats eller sårats.

Enligt besked från myndigheter dödades en person i nordöstra Charkivregionen i granatattacker. Ytterligare en person dödades i beskjutningen av Cherson i södra delen av Ukraina.Dessutom attackerade Ryssland ett oljeraffinaderi i Krementjuk. Inga sårade eller stupade rapporterades efter attacken, men omfattningen av skadorna var enorm. Det tog omkring 100 brandmän flera timmar att släcka oljebränderna.

Kiev befarar att Moskva åter siktar in sig på infrastrukturella mål inför vintern, precis som man gjorde i fjol. Då var både kraftverk, bränsledepåer och system för eldistribution kontinuerliga måltavlor för ryska attacker.

