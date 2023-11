Ukraina: 118 platser attackerade på ett dygn

Ryssland har attackerat 118 städer och byar på ett dygn – det högsta antalet sedan i början av året, enligt Ukraina.Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN? Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner.– Ockupanterna har ökat antalet anfall och intensiteten på dem, flyglarmen gick i många regioner i natt, säger ukrainska presidentstabens biträdande chef Oleksij Kuleba enligt det brittiska tv-bolaget Sky News.

”Ockupanterna fortsätter att terrorisera vägarna för civil sjöfart i Svarta havet med taktiskt flyg, och släpper explosiva föremål på sannolika vägar för civil fartygstrafik”, uppger militärledningen i södra Ukraina.

I juli drog sig Ryssland ur spannmålsavtalet, som gjorde det möjligt för Ukraina att exportera livsmedel via Svarta havet. Ukraina försöker nu etablera en ny exportfarled och enligt den södra militärledningen fungerar det under försvarsmaktens överinseende. Ryssland uppger dock att man betraktar alla ukrainska fartyg som militära mål.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESSEN: Nytt dokument visar: Ryssland med i spelschemat inför OS 2026De har stängts ute länge och kriget mot Ukraina pågår fortsatt med full kraft. Då dyker plötsligt Ryssland och Belarus upp i ett spelschema i kvalet till OS 2026. Men enligt Svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson är de inte på väg tillbaka.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Ukraina: Värsta dygnet av beskjutning i årRyssland till attack mot hundra städer och byar nära frontlinjen.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Massiv artilleribeskjutning mot ukrainska städerRyssland till attack mot hundra städer och byar nära frontlinjen.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Massiv artilleribeskjutning mot ukrainska städerRyssland har beskjutit över hundra städer och byar nära frontlinjen i östra Ukraina sedan tisdagen, uppger Ukrainas inrikesminister Igor Klymenko, som talar

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Massiv artilleribeskjutning mot ukrainska städerRyssland har beskjutit över hundra städer och byar nära frontlinjen i östra Ukraina sedan tisdagen, uppger Ukrainas inrikesminister Igor Klymenko, som talar

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Massiv artilleribeskjutning mot ukrainska städerRyssland har beskjutit över hundra städer och byar nära frontlinjen i östra Ukraina sedan tisdagen, uppger Ukrainas inrikesminister Igor Klymenko, som talar om den värsta artilleribeskjutningen hittills i år.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕