Uefa straffar Serbien och Montenegro

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVD: Serbien och Montenegro straffasSerbien måste spela sin sista hemmamatch i kvalet till fotbolls-EM inför tomma läktare, har det europeiska fotbollförbundet Uefa beslutat. Skälet är att serbiska fans skanderade nedsättande ramsor mot gästande Montenegro när lagen möttes i Belgrad i oktober. Serbien vann med 3–1. Även Montenegro straffas för ”rasistiskt beteende” bland de tillre...

Källa: SvD | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Motgångar för exporterad svensk gängkriminalitetSvensk gängkriminalitet och Foxtrotfalangerna har gått på export till Bosnien, Serbien, Tunisien, Turkiet, Irak och Iran – och drabbats av motgångar. Tack vare gripanden av utländsk polis sitter nu ett tiotal svenskar i utländska häktesceller. Det gör att det finns visst hopp om att Foxtrotkonflikten lugnar ner sig.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Elias Pettersson tremålsskytt: ”Kul att spela hockey”Elias Pettersson gjorde karriärens andra NHL-hattrick och blev stor matchvinnare när Vancouver vände och vann mot Nashville.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

GPSPORTEN: Pettersson tremålsskytt: 'Kul att spela hockey'Elias Pettersson gjorde karriärens andra NHL-hattrick och blev stor matchvinnare när Vancouver vände och vann mot Nashville. – Det är kul att spela hockey just

Källa: GPSporten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Pettersson tremålsskytt: 'Kul att spela hockey'Vann mot Nashville.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Elfsborg upp i topp – efter sent målElfsborg såg ut att tappa den allsvenska serieledningen med två matcher kvar att spela.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕