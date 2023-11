Uddamålsseger för Partille HK hemma mot Hovås

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

GPSPORTEN: Partille HK möter Hovås efter förlusten senastPartille HK fick se sin segersvit bruten senast mot Lerum efter fyra raka segrar, matchen slutade 2-4. Nu match hemma, och chans till revansch, mot Hovås i HockeyTrean

P4 GOTLAND: Hade ett halvt kilo cannabis hemma – kvinna åtalasEn kvinna i Visby hade drygt ett halvt kilo cannabis, en del amfetamin, kokain och cannabisolja i sin bostad – nu åtalas hon.Hör mer i ljudet.

SYDSVENSKAN: Ett dödligt pyramidspel formar barn till mördareEnligt Brå:s nya rapport är kontinuerlig nyrekrytering till gängen en del av affärsmodellen.

SPORTEXPRESSEN: Warberg siktar mot slutspel – med ett ringsystemMånga dömde ut Warberg inför säsongen. Efter sju omgångar fajtas hallänningarna om en slutspelsplats. Men internt snackas det om ”ringar” och där ligger de just nu back. – Det blir något konkret att förhålla sig till, säger managern Andreas Burman.

FOTBOLLSKANAL: Rydströms svar om Sibila: 'Skulle förstå om han tar ett huvudtränaruppdrag'MALMÖ. Ferran Sibila lämnar Malmö FF för finska HJK, erfar Fotbollskanalen. Då blir spanjoren saknad i MFF. - Det är en person och tränare som är jäkligt omtyckt här, säger MFF-tränaren Henrik Rydström.

DAGENSARENA: Tänd ett ljus för narkotikans offer | Dagens ArenaEtt ljus som uppmärksammar dem som gått bort, men också alla de anhöriga och närstående som finns kvar med sin sorg och saknad

