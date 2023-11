UD: Undersöker fler svenska dödsfall i Gaza

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. Rökmoln efter en israelisk raketattack i staden Rafah i Gaza. Bilden är från i fredags. Bild: Hatem Ali fler dödsfall.Sedan kriget bröt ut mellan Hamas och Israel har UD fått in uppgifter om att svenskar omkommit i Gaza. Exakt hur många det rör sig om är oklart. UD har kontakt med generalkonsulatet i Jerusalem för att undersöka uppgifterna. Myndigheten har också kontakt med anhöriga.

”Dödsfall utomlands är bland de känsligaste ärenden som UD har att hantera. Av hänsyn till de inblandade hanteras frågor som rör dödsfall i utlandet mycket noggrant och arbetet följer en rutin som bland annat kräver att dödsfall i utlandet kan bekräftas av lokala myndigheter. I nuvarande situation är detta mycket komplicerat.” skriver Utrikesdepartementets presstjänst i ett mejlsvar.

UD svarar att det i ett första skede väntas skadade palestinier passera gränsen och därefter kommer utländska medborgare att tillåtas. Sveriges ambassad i Kairo har beredskap för att agera konsulärt stöd till svenskar som flytt från Gaza.

”Det är positivt att de humanitära transporterna in i Gaza via Rafah nu har kunnat öka och att ca 100 lastbilar med nödhjälp till befolkningen i Gaza passerat gränsen under det senaste dygnet.” skriver UD:s presstjänst till GP.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Svenska kritiken – vill se fler OS-platserKosovare Asllani: ”Man hade velat att man hade öppnat upp för fler”.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

DAGENSSAMHALLE: Nya strategin ger fler ja till stöd – ”Vi möter oftast nyfikenhet”En granskning av socialtjänsten i Linköping visade att vart tredje barn som placerats på hvb-hem inte fått en enda insats tidigare. Oftast för att föräldrarna tackat nej. Det blev startskottet för en genomgripande förändring.

Källa: dagenssamhalle | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Allt fler spelare väljer Italien: ”En liga på uppgång”Italienska ligan i fotboll, Serie A, blir allt mer attraktiv för utländska damspelare. Elva svenskor finns där i dag – Kosovare Asllani och Linda Sembrant är två av dem.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SVD: Svenska kritiken – vill se fler OS-platserFör damlandslagen är OS högprioriterat – det är det inte för herrlandslagen. Trots det får damerna endast ha med 12 lag jämfört med herrarnas 16. – Man hade velat att man hade öppnat upp för fler platser på damsidan, säger landslagsstjärnan Kosovare Asllani.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Fler borde inspireras av bloggarens romankonstBloggaren Flora Wiströms första vuxenroman kretsar kring en dotters såriga relation till sin före detta styvmor. Det är en skrivarskoleduktig roman vars styrka är ett grepp fler borde använda i den svenska samtidslitteraturen – den opålitliga berättaren, skriver GP:s Nina Morby.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Allt fler spelare väljer Italien: ”Absolut en liga på uppgång”Elva svenskor i Serie A – mest av toppligorna i Europa.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕