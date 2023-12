Tv-serierna Squid Game: The Challenge och Twisted Metal får en andra säsong

I veckan bekräftades det att tv-serierna Squid Game: The Challenge och Twisted Metal kommer att förlängas med en andra säsong. Squid Game: The Challenge är, som bekant, ett tävlingsprogram som är baserat på den koreanska tv-serien Squid Game från 2021, vars halva huvudpoäng var just satirkritik mot sådana här tävlingsprogram. Men det ska man nog inte fundera alltför mycket på när man vill underhållas på vinterkvällar.

Om du är sugen på att vara med i denna andra säsong så kan du anmäla dig på Tv-serien Twisted Metal ska också få sig en andra säsong. ska också få en andra säsong. Denna serie har, vad jag vet, aldrig kommit till någon svensk streamingtjänst, så detta kanske är något som antingen glädjer eller förbryllar fansen. Det är för tillfället oklart när denna andra säsong kommer att ha premiär





