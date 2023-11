Tvåårige Hemen drunknade på Segevångsbadet

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESSEN: Hela familjen mystiskt sjuk – pappan berättarPappan i Söderhamn förlorade sin lilla dotter sedan hela familjen blivit misstänkt förgiftad. Nu berättar han om sorgen för SVT Nyheter. – När jag blundar ser jag bara henne, säger han.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Familj blev mystiskt sjuk – nu berättar pappanFlickan i familjen avled senare. Nu berättar pappan om händelsen för SVT. 'Jag minns ingenting från de där dagarna. Jag tänkte bara på min familj' säger han.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Nya råd om skärmtid för små barn – pappan: ”Det är svårt”Barn under två år ska inte använda skärmar. Det anser Svenska Barnläkarföreningen som nu släpper nya rekommendationer. – Jag köper det helt och hållet men det är svårt, säger småbarnsföräldern Robert Ivarsson.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Pappan: ”Min son frågar hela tiden – var är min syster?”I ett anhörigrum på intensivvårdsavdelningen, där hans fru vårdas, träffar vi pappan i familjen från Söderhamn. Han har tom blick och en ask med sömntabletter på bordet framför sig. Han berättar om den svarta dagen – söndagen då hans dotter dog. Och om viljan att blicka framåt.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Sonen förstår inte att hans syster är död i SöderhamnHela familjen förgiftades mystiskt – och den fyraåriga dottern dog. När pappan besöker frun och sonen på sjukhuset kämpar han för att vara stark inför dem. – När jag är ensam gråter jag, säger han.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Föräldrarna tog barnen till Thailand – krävs på 40 000Solna stad har gått till domstol för att kräva ett föräldrapar på drygt 40 000 kronor i vite. Det eftersom de lät sina barn gå i skola i Thailand under några veckor i början av året. – Det var drömresan som gick åt helvete, säger pappan.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕