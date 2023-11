TV-pucken äntligen tillbaka: ”Ett prestigeuppdrag för Hockeygästrikland”

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Israel slutade avlyssna Hamas ett år innan attackenNYT:s granskning: ”Arrogans” bland tjänstemän möjliggjorde attacken.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

OPSE: Trafikverket om lampan vid olyckskorsningen: Inte ett fullgott skyddFörbjuden att installera – ska ersättas

Källa: opse | Läs mer ⮕

ETC_REDAKTIONEN: Kurdspåret har lämnat ett sår som aldrig riktigt har läkt.Allmänheten förstår inte vidden av Natoeftergifterna – men vi svenskkurder vet.

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Ett SM-guld i tålamod är nära för ElfsborgPokalen är Elfsborgs att förlora. Borås-laget reste sig efter Blåvitts kvittering och ordnade tre poäng. Ett tålamodets SM-guld.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Röda korset om situationen i Gaza: 'Ett helvete' – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

OPSE: Ännu ett krokben för Sveriges bönderLivsmedelsproduktion är ingen plats för så kallade 'enkla jobb'. Lantbrukare behöver kunna rekrytera personal med rätt kompetens.

Källa: opse | Läs mer ⮕