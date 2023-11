Tv-profilen har blivit mamma igen vid 51

– Han sade till mig ”där borta är David Mitchell som jag anser att du förmodligen borde gifta dig med, jag sätter bollen i rullning genom att introducera dig”, har Victoria Coren Mitchell sagt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

P4 GOTLAND: Nadim Ghazale: Jag har aldrig planerat ett steg jag tagitEfter 17 år tar han nu tjänsledigt från jobbet som polis - och ska jobba med nattvandring. Han tycker att samhället gör samma misstag i dag som för 30 ...

Källa: P4 Gotland | Läs mer ⮕

SVT: Längdskidor: Långloppsdrottningen Ida Dahl om att köra världscupen: ”Blir jag uttagen åker jag”Ida Dahl vann totalen i Ski Classics förra säsongen och kommer att inleda vintern med den nationella längdpremiären i Gällivare. Hon medger att chansen är liten men det finns en tanke om att kunna nå världscuppremiären i Ruka. – Blir jag uttagen så åker jag absolut, säger Dahl till SVT Sport.

Källa: svt | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Elin, 45, fick en stroke på gymmet: ”Hjälp mig, jag dör”I januari 2023 drabbades Elin Andersson av en stroke när hon precis skulle börja ett crossfit-pass på gymmet. Plötsligt kändes något väldigt fel. Det snurrade till i huvudet och hennes kropp kändes ”som spagetti”. – Jag tänkte ”Jag måste hålla mig vid medvetande så länge att jag hinner träffa mina barn, innan jag dör”.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

NWTSE: De möter döden på jobbet: ”Jag hör fortfarande ’Snälla mamma dö inte’”NWT har träffat räddningstjänst, begravningsentreprenör, obduktionstekniker och vårdpersonal • ”Jag är superrädd för döden”

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Skakad av dödsolyckan: 'Kunde varit jag'Förre Leksandsspelaren Jonas Ahnelöv blev ordentligt skakad av olyckan som tog Adam Johnsons liv. För tre år sedan var han med om en liknande händelse.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVD: Skakad av dödsolyckan: 'Kunde varit jag'Förre Leksandsspelaren Jonas Ahnelöv blev ordentligt skakad av olyckan som tog Adam Johnsons liv. För tre år sedan var han med om en liknande händelse. – Det kunde lika gärna ha varit jag, säger Ahnelöv och uppmanar alla hockeyspelare att använda halsskydd.

Källa: SvD | Läs mer ⮕