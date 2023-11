Två personer gripna för misstänkt sprängdåd i Södertälje

2023-11-04 12:44:00 dagensnyheter 2 min.

Två personer är gripna, varav en anhållen, för inblandning i det misstänkta försöket till sprängdåd i Södertälje i natt. Polisen larmades om ett misstänkt föremål utanför en bostad i ett radhusområde i Glasberga strax efter klockan 3 natten till lördagen. Nationella bombskyddet oskadliggjorde föremålet några timmar senare. Då hade platsen spärrats av och boende evakuerats.Polisen håller på med dörrknackning i området och undersöker om det kan finnas material i övervakningskameror som kan vara relevanta för den vidare utredningen. Händelsen utreds som försök till allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Polisens presstalesperson Per Fahlström säger att det ännu är för tidigt att säga om händelsen är kopplad till den senaste tidens våldsvåg.En man i 55-årsåldern har anhållits, misstänkt för mord i Kalix. Mannen greps under natten mot lördagen efter att polisen larmats till en bostad i Kalix. Enligt larmet hade en person på adressen drabbats av hjärtstopp. Den mannen avled och omständigheter på platsen gjorde att polisen fattade misstankar om att mannen utsatts för någon form av yttre påverkan som lett till dödsfallet.40 millimeter regn på ett dygn i Hudiksvall I Hudiksvall har det kommit närmare 40 millimeter nederbörd på ett dygn. Och mer nederbörd väntas på flera håll i Sverige under helgen. Under lördagen har flera vädervarningar utfärdats av SMHI