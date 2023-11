TV: Höstens skrattfest i Färjestad – se när spelarna ställs inför omöjliga uppdraget

Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

ABDEBATT: Höstens stora frågeavsnittI det här avsnittet ska vi svara på era lyssnarfrågor. Vi berättar bland annat vad som händer om en kunglighet gifter sig med en politiker och vad Victoria tycker om shamanen? Vad som händer om två tronföljare gifter sig - och får kungligheterna egentligen någon lön.

VFSPORTEN: Så ska Färjestad knäcka Luleånöten i toppmötet: ”Gäller att inte vara naiv”Mitell om det speciella med Luleå som motståndare: ”....gäller mot dem mer än mot något annat lag i ligan”

VFSPORTEN: Så resonerar Färjestad efter dödsolyckan: ”Tar det väldigt seriöst”Domarchefen: ”Finns godkända halsskydd smala som hundkoppel”

NWTSE: Inga väskor tillåts i Löfbergs Arena – totalförbud redan i FBK:s toppmöteInga väskor får tas med in när Färjestad möter Luleå på torsdagen.

SYDSVENSKAN: Väskor förbjuds på alla större evenemangPolisen inför ett väskförbud på alla större evenemang i Sverige.

EXPRESSEN: Totalt väskförbud på alla stora evenemangPolisen inför totalt väskförbud på stora evenemang med anledning av den höjda terrorhotnivån. – Det gäller alla typer av väskor, säger Anna Engelbert på Polisens nationella mediecenter.

