Två gripna misstänkta för att ha fällt Robin Hood-träd

Ett av Storbritanniens mest kända träd har sågats ner. Polisen fortsätter att utreda vem som kan ligga bakom vandalismen. Bild: OLI SCARFF Trädet, som hette Sycamore Gap, stod vid den gamla romerska muren Hadrianus mur var omtyckt i Storbritannien. Det blev internationellt känt efter att ha varit del av en Robin Hood-film 1991. Bild: Owen Humphreys

Enligt den lokala puben så brukar tusentals turister besöka det idylliska trädet varje år. Bild: Owen HumphreysTrädet stod ensamt mitt i mellan två kullar och tros vara 300 år gammalt. Bild: Scott Heppell

Trädet fälldes under natten till torsdagen den 28 september och orsakade bestörtning bland lokalbefolkningen. Bild: Owen Humphreys Trädet, som hette Sycamore Gap, stod vid den gamla romerska muren Hadrianus mur var omtyckt i Storbritannien. Det blev internationellt känt efter att ha varit del av en Robin Hood-film 1991. Bild: Owen Humphreys

Polisen utreder nu om brott kan ha begåtts i samband med den plötsliga trädfällningen. Bild: Owen HumphreysI slutet på september sågades ett av Storbritanniens mest kända träd ner. Trädet var med i en Robin Hood-film och står precis vid turistattraktionen Hadrianus mur. Nu har ytterligare två personer gripits misstänkta för koppling till dådet.

– Vi har sett många rörande hyllningar från folk som har beskrivit vad detta ikoniska landmärke betydde för dem personligen och för vår region, säger Rebecca Fenney-Menzies och fortsätter:

