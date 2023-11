Turkiet skyndar inte på Sveriges Natoansökan

Han tillade att ärendet behandlas ”när tiden är inne” och inom ”ramverket för våra egna prioriteringar”.President Erdogan skickade över dokumenten för ratificering till parlamentet förra veckan. Även försvarsutskottet ska yttra sig över om Sverige kan godkännas.

När utskotten har gjort sitt går frågan vidare för omröstning i parlamentets stora kammare. Om tidplanen för parlamentets höstsession håller och inget oväntat händer sker omröstningen den 10 december, har källor tidigare uppgett för TT.

När Finlands ansökan ratificerades av det turkiska parlamentet tog processen ungefär två veckor. Men en sådan snabbprocess får inte Sverige.

