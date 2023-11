Turkiet skyndar inte på svensk Natoansökan

När Finlands ansökan ratificerades av det turkiska parlamentet tog processen ungefär två veckor. Men en sådan snabbprocess får inte Sverige. Ungern och Turkiet är de enda länder som inte har godkänt Sveriges Natointräde av försvarsalliansen Natos medlemmar.Stål, skog, bilar – och en myriad av andra varor och tjänster. I fjol uppgick Sveriges totala export till drygt 3 000 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring hälften av landets BNP. Exporten är alltså central för svensk ekonomi.

Och allt fler av de komponenter som vår industri sätter ihop och säljer till andra länder tillverkas nu på hemmaplan. En rapport från Teknikföretagen 2022 visar att de stora svenska industriföretagen har ökat samarbetet med inhemska underleverantörer sedan 2017, och pandemin och kriget i Ukraina har förstärkt trenden.– Underleverantörerna är oerhört viktiga för svensk ekonomi och export.

– Jag besökte nyligen ett företag i Värnamo, ett klassiskt medelstort företag med en omsättning på 75 miljoner kronor. Produkterna de sålde monterade de i sin anläggning, men varenda del köpte de från andra lokala företag i regionen.

Eftersom underleverantörerna är så viktiga för svensk export så gäller EKN:s erbjudande även dem. Det innebär till exempel att EKN kan dela risk med banken när en underleverantör till exportföretag behöver låna pengar. När EKN står för 50 procent av risken så ökar chansen att banken kan säga ja.

