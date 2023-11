Turkiet manar till vapenvila i Gaza

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. i Ankara tillsammans med sin iranske motsvarighet Hossein Amir-Abdollahian.Turkiet och Iran uppmanar även länderna i regionen att hålla ett möte för att förhindra att kriget mellan Israel och Hamas sprider sig.

– Vi vill inte att den mänskliga tragedin i Gaza förvandlas till ett krig som påverkar regionens länder, säger Fidan under presskonferensen på onsdagen. Enligt Turkiet hävdar Iran att "det finns starka indikationer på att andra väpnade element i regionen kan ingripa i konflikten om förhållandena inte förändras".De båda ländernas utrikesministrar möts under onsdagen i den turkiska huvudstaden – dagen efter att den iranske utrikesministern träffat Hamas-ledaren Ismail Haniyeh i Qatar.

Under presskonferensen uppmanade den iranske utrikesministern också den muslimska världen att bojkotta israeliska produkter på grund av kriget mot Hamas.

