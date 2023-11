Trump: ”Lämna mina barn i fred”

Domaren som leder det civilrättsliga fallet, Arthur Engoron, menar att tillgångar övervärderats med totalt två miljarder dollar, drygt 22 miljarder kronor. I ett nytt inlägg på sociala medie-plattformen Truth Social rasar Trump mot domaren. Han hävdar återigen att rättegången är ”riggad”. Dessutom påstår han att företagets värderingar av tillgångar är lägre än deras faktiska värden – alltså det exakt motsatta till vad domaren och vittnen sagt.

Domaren slog sedan fast att residenset varit värt mellan 18 miljoner dollar och 27 miljoner dollar under åren 2011 till 2021.”Mar-a-Lago är värt MYCKET MER än 18 000 000 dollar”Donald Trump väntas vittna den 6 november. Två dagar senare, 8 november, ska också dottern Ivanka Trump vittna.

