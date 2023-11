Trixa inte med demokratin, Socialdemokraterna

Hon och andra prominenta gäster fick diskutera frågan om vad som krävs för att upprätthålla och försvara demokratin i en tid av desinformation och auktoritära strömningar. Erik Pelling, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, menade att det hela handlar om en kunskapsfråga:

– Demokratin kan aldrig tas för given. Vi behöver öka kunskapen hos våra medarbetare och förtroendevalda, saMen ett år senare var det tydligen inte lika noga med vare sig demokrati eller kunskap i Uppsalas kommunledning.

Efter ett extremt jämnt valresultat och långa förhandlingar såg det på hösten 2022 ut som om Erik Pelling till slut lyckats säkra en majoritet i kommunstyrelsen för sin brokiga rödgröna maktkoalition – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, med stöd av ett lokalt parti. Lösningen blev att utöka antalet styrelseplatser från 15 till 18.

När oppositionen inte fick gehör för sina protester, överklagade man beslutet. I veckan kom domen från förvaltningsrätten. Den ger Erik Pelling en rejäl snyting.att beslutet att utöka kommunstyrelsen strider mot lagen. Man konstaterar också att flera personval som kommunstyrelsen gjort därmed är olagliga.– Jag tycker inte att det är så dramatiskt.

Denna skandal i Sveriges fjärde största stad har fått alldeles för lite utrymme i riksmedierna. För demokratin försvaras inte bäst i högtidstal och på fina seminarier, den behöver värnas i den grå kommunala vardagen, genom att folkvalda politiker respekterar reglerna även när utfallet går dem emot.

