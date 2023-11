Trenden håller i - bopriserna backar brett i oktober

Bland regionerna så föll lägenhetspriserna som mest i Storstockholm (-2 procent), Storgöteborg (-2,2 procent) och i Södra Sverige (-2,3 procent). När oktober månad nu går till handlingarna så kan man konstatera att priserna har fallit tre månader på raken.

– Man ska vara försiktig med att dra för stora växlar på enstaka månadsutfall, men med de röda siffrorna i oktober har nu lägenhetspriserna fallit i samtliga regioner sammantaget över de senaste tre månaderna, säger säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB och fortsätter:– Vi vet att många bostadsrättsföreningar kommer att behöva höja sina månadsavgifter mycket framöver.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFV_MAGASIN: Bostadspriserna föll i hela Sverige - botten inte nåddBostadspriserna föll i hela landet under oktober, enligt SBAB. Och ännu är inte botten nådd, menar chefsekonom Robert Boije. ”Vi tror att priserna ska falla 20% från förra vårens toppnotering innan det vänder uppåt igen.”

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

ETC_REDAKTIONEN: Vad gör regeringen åt att Sverige backar i jämställdhet?Sverige har sedan länge toppat listan över världens mest jämställda länder. Den trenden har nu brutits, skriver debattörerna från S.

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: S: Skolmisslyckande gör Sverige farligareUnga pojkars allt sämre skolresultat är alarmerade och Socialdemokraterna föreslår nu att Skolverket får ett tydligt uppdrag att föreslå åtgärder som ska vända trenden.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: S: Skolmisslyckande gör Sverige farligareUnga pojkars allt sämre skolresultat är alarmerade och Socialdemokraterna föreslår nu att Skolverket får ett tydligt uppdrag att föreslå åtgärder som ska vända trenden.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

SVD: S: Skolmisslyckande gör Sverige farligareUnga pojkars allt sämre skolresultat är alarmerade och Socialdemokraterna föreslår nu att Skolverket får ett tydligt uppdrag att föreslå åtgärder som ska vända trenden.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Bopriserna fortsätter ned – botten inte nåddPriserna på både lägenheter och villor fortsätter att sjunka, visar statistik för oktober. Och än har vi inte nått botten, enligt SBAB:s chefsekonom. Bostadspriserna

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕