Tre svenskar gripna i Sarajevo

– De misstänks alla för mord. Den första är i 25-årsåldern och greps i går kväll. De andra kan jag inte gå ut med några detaljer om, säger Mersiha Novalić, talesperson för polisen i Sarajevo till DN.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: Tre svenskar gripna efter dödskjutningen i SarajevoBosnisk polis har gripit tre svenskar efter tisdagens skjutning i Sarajevo, då en svensk man i 30-årsåldern dödades.– Enligt informationen jag fått finns

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Tre svenskar gripna efter skjutning i SarajevoTre svenskar har gripits efter den dödliga skottlossningen i Sarajevo under gårdagen där en svensk man sköts ihjäl, bekräftar bosnisk polis för Dagens Nyheter.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Tre svenskar gripna efter skjutning i SarajevoEn person har skjutits ihjäl.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Svensk man gripen efter skjutning i SarajevoEn svensk man har gripits efter den dödliga skottlossningen i Sarajevo under gårdagen där en svensk man sköts ihjäl, bekräftar bosnisk polis till SVT och Expressen.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Foxtrotmannen Harris Österdahl, 30, mördad i SarajevoHarris Österdahl, 30, sköts till döds i Sarajevo på tisdagen. Han har i flera års tid varit en känd person i Stockholms gängvärld – och mordet kopplas till konflikten inom Foxtrot-nätverket, enligt uppgifter till Expressen. Samma kväll greps en svensk man i 25-årsåldern. – Han greps vid 19.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Uppgifter: Svensk man gripen i SarajevoEn svensk man uppges har gripits efter den dödliga skottlossningen i Sarajevo under gårdagen där en svensk man ska ha skjutits ihjäl, enligt uppgifter till Expressen.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕