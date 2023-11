Tre nya akter klara för Melodifestivalen

Det handlar om tvillingarna Marcus och Martinus som hamnade på andra plats i årets tävling efter Loreen med låten ”Air”. Det blir även comeback för Clara Klingenström som kom från ingenstans och slog igenom 2021 med låten ”Behöver inte dig idag”.

Den sista akten som är klar enligt Aftonbladets uppgifter är Adam Allskog som sjöng bakom Jon-Henrik Fjällgren i årets Melodifestival. Nu uppges dock medverka som soloartist under sitt artistnamn Adam Woods.

Sedan tidigare har Aftonbladet avslöjat att Lasse Stefanz, Dotter, Liamoo och Smash into pieces, Samir och Victor, dragshowartisen Elecktra, Cazzi Opeia och Lisa Ajax ska vara klara för nästa års Melodifestival.

