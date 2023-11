– trasigt gatljus undersökt i 20 månader

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OPSE: Uppmaningen inför höstlovet: Låt lamporna vara påUppmaningen: Låt lamporna vara tända

Källa: opse | Läs mer ⮕

SVD: Besked: Isak troligen borta i en månadAlexander Isaks ljumskskada är allvarligare än vad som först befarades. Enligt Eddie Howe, Newcastles manager, är anfallaren troligen inte tillbaka i spel förrän i slutet av november.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Besked: Isak troligen borta i en månadAlexander Isaks ljumskskada är allvarligare än vad som först befarades. Enligt Eddie Howe, Newcastles manager, är anfallaren troligen inte tillbaka i spel förrän i slutet av november.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

REALTID: Det köpte och sålde spararna i oktoberBåde Avanzas och Nordnets köplistor toppas av Investor för oktober månad.

Källa: realtid | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Norges industri-PMI föll under 50 i oktoberNorges inköpschefsindex för industrisektorn sjönk till 47,9 i oktober, från 51,8 föregående månad.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Brittiskt industri-PMI steg mindre än väntatInköpschefsindex för Storbritanniens industrisektor steg till 44,8 i oktober, jämfört med 44,3 föregående månad.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕