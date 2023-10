Transport hotar med blockad mot Tesla i fyra hamnar

Tidigt på fredagsmorgonen inleddes en strejk på Teslas svenska verksamheter. Bakgrunden är Teslas ovilja att teckna kollektivavtal med IF Metall.

Nu varslar Transport om sympatiåtgärder i form av en blockad mot all lastning och lossning av Tesla-bilar i fyra hamnar. Bland annat berörs hamnen i Göteborg.Sympatiåtgärden träder i kraft den 7 november klockan 12.00 om inte ett kollektivavtal tecknats mellan IF Metall och Tesla, enligt Transport. Blockaden kommer att gälla följande hamnar:SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

Läs mer:

Transport hotar med blockad mot TeslaFackförbundet Transport hotar att stoppa all lastning och lossning av Tesla-bilar i hamnarna, som en sympatiåtgärd för att stödja IF Metall, enligt ett pressmeddelande. Läs mer ⮕

