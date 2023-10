Transport backar IF Metall och varslar om sympatiåtgärder

Svenska Transportarbetareförbundet varslar om sympatiåtgärder i form av blockad mot all lastning och lossning av Tesla-bilar i fyra hamnar.TM Sweden AB, Tesla har i flera års tid sagt nej till att teckna kollektivavtal med IF Metall. I samband med den pågående konflikten har IF Metall begärt sympatiåtgärder från Transport. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transport varslar om sympatiåtgärder i form av blockad mot all lastning och lossning av Tesla-bilar i följande fyra svenska hamnar:Göteborg – (Logent Ports & Terminal AB Göteborg)Sympatiåtgärden träder i kraft den 7 november 2023 klockan 12.00. Sympatiåtgärden gäller till dess att annat meddelas eller att ett kollektivavtal tecknats mellan IF Metall och TM Sweden AB, Tesla.

