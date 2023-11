Trafikverket om snösmockan: 'Utmanande läge'

Under eftermiddagen frös det på i de berörda områdena och snön blir fluffigare. Det innebär ett djupare snötäcke för bilisterna på de vägar plogningen inte hunnit med.– Jag tror folk faktiskt anpassat sig och kör försiktigt. I det här området har det också varit en omgång snö tidigare så de flesta har bytt till vinterdäck, säger Felicia Danielsson.

Redan från morgonen blev det kortare och längre stopp på flera ställen längs E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall, i båda riktningarna. Lastbilar stod stilla eller halkade av vägen, enligt – Det är ingen större dramatik, säger Jan Kroppegård, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

– Snöfallet mattas gradvis av. Under sena kvällen och natten till torsdag berör det främst Ångermanland och Västerbottens kustland, säger Linus Karlsson.

