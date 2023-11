Trafikolycka på väg 66 – fyra personbilar inblandade

Räddningstjänst är på plats vid trafikolyckan och enligt Trafikverket är prognosen att händelsen har stor påverkan på trafiken fram till tjugo över åtta. Enligt ledningsoperatören kan man räkna med att det är avstängt i uppemot trettio minuter, innan trafiken börjar släppas på igen.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

