Totalt väskförbud införs på större evenemang

Polisen inför totalt väskförbud på stora evenemang med anledning av den höjda terrorhotnivån. ”Det gäller alla typer av väskor”, säger Anna Engelbert på Polisens nationella mediecenter.

