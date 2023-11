Torbjörn Nilsson: När ser Sverige Åkesson som statsministerkandidat?

Partisympatimätningar kan visa många intressanta ting, men när publiken tar emot dem som en indikator om framtiden snarare än ett uttryck för något som just har passerat blir värdet begränsat.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVT: Handboll: Andreas Nilsson stängde dörren till landslaget – är nu tillbaka: ”Var frustration”För mindre än ett år sedan ratades han av landslaget igen – och stängde dörren. Nu har Andreas ”Stycket” Nilsson öppnat dörren och tagit sig tillbaka. – Det var väl mer i frustration, säger han till SVT Sport.

Källa: svt | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: – Kim Nilsson lämnar RospiggarnaKlar för konkurrenten: “Funderat mycket”

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Nilsson Säfqvist nära comeback – övervägde att sluta: ”Kan inte lova någonting”Dålig sömn, mardrömmar och ångestattacker. När känslorna till slut tog överhanden och briserade fanns det bara en utväg för Malkolm Nilsson Säfqvist, 30. Tre

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Därför lämnar Kim Nilsson RospiggarnaSå påverkade ekonomin: ”Finns en skuld kvar”

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Marie Nilsson om strejken: ”Vi håller på så länge det krävs”IF Metall är åter i samtal med Tesla men planerar också för en upptrappning: – Vi håller på så länge det krävs, säger ordföranden Marie Nilsson.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Nilsson Lindelöf spekuleras hänga löst i Manchester UnitedFlera spelare kan hänga löst i Manchester United, spekulerar Daily Express. Tidningen lyfter Victor Nilsson Lindelöf som en av dem. 'Han kan bli en av spelarna som får lämna härnäst', skriver mediet.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕