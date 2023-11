Toppmålvakten nära comeback efter svåra knäskadan: ”Finns lite hjärnspöken kvar”

– Knäskålen var heller inte helt stabil, plus att ett muskelfäste under knät på insidan inte riktigt var som det skulle. Men det senare har jag haft en del problem med tidigare, berättar Joakim. Eter sex veckors konvalescens närmar det sig nu skarpt läge för Jocke Westberg. Under tisdagskvällen var han tillbaka i full träning.

– Jag har styrketränat för att stabilisera knät. Det har inte krävts något ingrepp, och jag har fått stegra belastningen i takt med att smärtan minskat.– Ja, det tror jag absolut. Är fortfarande lite otajmad i vissa situationer kanske. Och William (Knutsson) har gjort det väldigt bra mellan stolparna när jag varit borta så vi får se om jag hinner visa tillräckligt mycket på träningarna under veckan.

Westberg är givetvis väldigt sugen på att starta om säsongen. En säsong som Boltic inledde med att besegra Tranås med 6-3 på hemmais. – Det har varit jobbigt att va stå på sidan och titta på. Man har ju försökt att vara så involverad man kunnat ändå för att få känna lite puls och visa sitt stöd, speciellt till William.Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer.

