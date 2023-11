Topphemliga insatsen avslöjad – därför dök polisen i Klarälven

– Vi hade uppgifter om att några av de misstänkta hade uppehållit sig där en tid innan skjutningen, säger Sofie Derke.När polisen kom till garaget fanns åtminstone en person där: en man som liksom de som misstänks för skjutningen kan kopplas till det som polisen kallar för Grumsnätverket.När polisen kom slängde sig mannen i sin bil och körde iväg i full fart.

Polisens slutsats blev att själva vapnet som hörde till hölstret måste ha dumpats i älven där dykningen alltså gjordes.Sedan, säger Sofie Derke, har det kommit fram uppgifter som gör att polisen inte längre tror att vapnet som hörde till hölstret användes vid skjutningen.Det betyder att personen polisen jagade inte heller är misstänkt i förundersökningen om skjutningen i Klara.

De två vännerna till honom som sitter häktade kommer att åtalas för försök till mord och grovt vapenbrott.

