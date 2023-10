Toppar svenska poängligan efter uppvisningen: ”Lyx att ha honom”

När New Jersey slog Minnesota hemma i The Rock i natt prickade han in två nya mål, och spelade fram till ytterligare ett – och seglade därmed upp på förstaplatsen i blågula poängligan.

– Det är absolut skönt att känna att man kan göra skillnad för laget när man är inne på isen, säger 25-åringen från Trångsund till Sportbladet efter 4-3-segern.Laget som sådant har hackat oväntat emellanåt – men ett par enskilda spelare ändå excellerat.visar kväll efter kväll att han i sanning förtjänar det jättekontrakt han skrev på i somras.

I natt, mot Wild på hemmaplan, ägde nummer 63 i den rödsvarta tröjan showen helt och hållet. Han stänkte in två läckra mål och stod dessutom för den förträffliga framspelningen till ett mål inprickat av Tyler Toffoli. headtopics.com

– Ja, kul med två baljor efter väldigt fina framspelningar, säger han när vi når honom efter slutsignalen.Det tycker coachen Lindy Ruff också. – I Jesper ser jag en kille med ännu mer energi än ifjol. Han skjuter snabbare och gör bättre saker på isen, är mer dynamisk i hur han rör sig. Det är en lyx att ha honom, heter det.

Mest glada är bägge herrarna dock över det faktum att Devils även stod för en solid kollektiv insats den här gången. – Framförallt var det fint att vi startade matchen så bra. Det har varit ett problem för oss den här säsongen, inledningen av matcherna, men ikväll var vi med väldigt bra från början, fortsätter Jesper.Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek bidrog med varsin assist för Wild. headtopics.com

