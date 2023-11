– Tony om rivningsförslaget: ”Nu börjar kampen”

Att något skulle hända med de gamla husen har varit känt en längre tid, men det var först under onsdagen de boende fick veta vad.Hammaröbostäder vill riva hälften av husen på Rölon – Jag vill ge beröm till Thomas Bäckman (ordförande i Hammaröbostäders styrelse, reds. anm.). På valdagen frågade jag vad de skulle göra med husen och då sa han att de skulle behöva tegelhusen och riva trähusen. Så han är en av de få politikerna som håller sina löften, säger Tony Sonnö med tydlig ironi i rösten.

– Nej, vi fick ingen information innan det kom ut i dag. Nu har de varit och lagt lappar i postlådan.Foto: Helena Karlsson– Det är nu kampen börjar. Vi har en plan för hur vi ska gå vidare. Bland annat ska man informera och framföra sina synpunkter. Skulle en rivning av husen bli aktuell skulle det påverka hela området Edsviken.

– Ja, då förstör de alltihop. Det här är ett arbetarkvarter, med arbetarbostäder och disponentbostäder bland annat. Hela kvarteret är bevarandevärt.Tony Sonnö säger att många i området är rädda att det ska byggas på marken efter att husen eventuellt rivits.

– Men de nekar de till, men det är klart att de inte river och låter den ytan vara. Skulle det byggas så förstör det hela området. Någon som flyttade in i området för inte så länge sedan sa att de inte hade gjort det om de hade vetat.Foto: Helena Karlsson– Det är härifrån ni kommer, det här är erat ursprung.

