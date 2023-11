Tonåring från Hofors döms i gänghärvan i Sundsvall

Bakgrunden är att en utpekad frontfigur i Dalennätverket bytt sida och tagit upp kampen om narkotikamarknaden i Sundsvall.16-åringen från Hofors anses ha varit en inhyrd ”utförare” som har rest till Sundsvall för att begå ett mord. Han åtalades för grovt vapenbrott vid två tillfällen samt försök till mord.Sundsvalls tingsrätt frikänner honom från misstankarna om mordförsök och ett fall av vapenbrott.

