Tomas Pettersson: Skamrösten ska bara hålla käften

Och jo, precis som Charlotte Kalla drack jag alldeles för ung min första starköl i Tärendö (när en snäll raggare på holmen bjussade på långburk).En ödets nyck gjorde ju att jag började bevaka längdåkning för Expressen samma år som Kalla debuterade i världscupen 2006.

Eller om man så vill: Våra liv har så många beröringspunkter att de tillsammans bildar ett golv att vandra igenkännande på genom de 250 sidorna.Jag trodde ju att jag visste det mesta om Charlotte Kalla.Boken visar att Charlotte Kalla genom karriären varit extremt duktig på att behålla sina hemligheter inom en ytterst liten krets.

Många av historierna slås nu upp stort i medierna. Det skrivs överallt om Peter Settman-kyssen, om Kallas dopingskräck, om den stenhårda kritiken mot egna förbundet, om den märkliga Johaug-spådomen. Och det med all rätt. När det är Charlotte Kalla som står som avsändare är det glödhett nyhetsmaterial.Skam den som ger sigOch om jag får välja: Kapitel som borde göra boken till en given del av den framtida kurslitteraturen på varenda svenskt idrottsgymnasium.

Kallas östrogenhalt var till slut så låg att hon riskerade benskörhet – och då var tvungen att börja med preventivmedel igen.” var den mörka tanke som Charlotte Kalla sedan tyst bar med sig under resten av karriären.Det är modigt att berätta något så bottenlöst personligt. Men tro mig: Charlotte Kalla är långt ifrån ensam om att vara drabbad av just dessa tre mardrömmar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORTEXPRESSEN: Elias Pettersson tokhyllas efter hattricksuccénLOS ANGELES. Elias Pettersson, 24, fortsätter att vara het. Med ett hattrick – hans andra i NHL – ledde han i morse, svensk tid, Vancouver Canucks till en 5-2-seger över Nashville Predators. Med de tre målen klättrade EP40 nu upp till andraplats i NHL:s poängliga.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Polisen letar efter två misstänkta efter polispådraget i BirstaEfter den stora polisinsatsen på köpcentret Birsta city strax innan stängning under söndagen letar nu polisen efter två misstänkta.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Hattrick av Elias PetterssonNEW YORK. Elias Pettersson fick kepsarna att regna över isen i Vancouver i natt. Japp, han svarade för ett bejublat hattrick när Canucks sänkte Nashville med 5-

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Pettersson tremålsskytt när Vancouver vändeElias Pettersson gjorde hattrick och blev matchvinnare när Vancouver vände och vann mot Nashville i nattens NHL.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Pettersson tremålsskytt när Vancouver vändeElias Pettersson gjorde hattrick och blev matchvinnare när Vancouver vände och vann mot Nashville i nattens NHL. Svensken inledde sitt målskytte i den andra

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVD: Pettersson tremålsskytt när Vancouver vändeElias Pettersson gjorde hattrick och blev matchvinnare när Vancouver vände och vann mot Nashville i nattens NHL.

Källa: SvD | Läs mer ⮕