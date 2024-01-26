Tomas Franzén, Bonnier News'in yeni yönetim kurulu başkanı olacak

Tomas Franzén, Bonnier News'in 10 yıldır yönetim kurulu başkanı olan Tomas Franzén, bu baharın genel kurulunda istifa edecek. TV4 CEO'su ve Bonnier Books, Uppsala Üniversitesi ve SF Studios'ta yönetim kurulu görevlerine sahip olan Franzén, Bonnier News'in yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlayacak. Eski TV4 yöneticisi aynı zamanda Dagens Nyheter, Expressen, Bonnier News Business - Dagens industri'nin de dahil olduğu - ve Bonnier News Local için de yönetim kurulu başkanı olacak.

"Bonnier News, modern gazetecilik faaliyetlerini nasıl yürüttüğünü gösterdi", diyor Casten Almqvist ve bu çalışmaya devam etmek için sabırsızlandığını vurguluyor. Tomas Franzén, 2014 yılından beri Bonnier News'in başkanı olmuş ve aynı zamanda Tietoevry'nin yönetim kurulunda da yer almaktadır. "Yaptıklarımızla gurur duyuyorum - Bonnier News'in gelecekte de iyi gelişme potansiyeli var", diyor





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