Togs på Landvetter – med 300 000 i kontanter

DAGENSNYHETER: Ministern försvara kraftiga höjningen av försörjningskravetDe 300 000 arbetslösa ska ta arbeten som tusentals arbetskraftsinvardare tar, menar minister

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Stjärnan får böta 5 000 000 kronorAlexander Zverev, 26, har hamnat i klammeri med rättvisan. Den tyske tennisstjärnan har dömts till böter på över fem miljoner kronor för att ha misshandlat sin

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Årets dyraste hus i Bergshamra sålt – prislappen: 7 000 000 kronorÅrets hittills dyraste villa i Bergshamra är såld. Priset för den blev 7 000 000 kronor och det var huset på adressen Östervik 61 i Bergshamra. Huset är byggt 2013 och har en boyta på 115 kvadratmeter. Köpare är Anna Margareta och Mark Baumgarten och säljare var Leif Åke och Marja Anneli Holm. Köpet blev klart i september 2023.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Israel: 300 Hamas-mål träffade senaste dygnetOmkring 300 Hamas-mål i Gazaremsan har träffats av israelisk beskjutning under det senaste dygnet, enligt Israels militär (IDF). Enligt IDF har bland annat pansarvärnsmissiler

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Israel: 300 Hamas-mål träffade senaste dygnetBland annat pansarvärnsmissiler och militära anläggningar.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: Nyfosa säljer fastigheter för nära 300 miljonerFastighetsbolaget Nyfosa har i två transaktioner avyttrat sju fastigheter med en uthyrningsbar yta om 46 000 kvadratmeter, bestående av lager, industri, handel och kontor.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕