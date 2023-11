Tillhört samma klubb hela livet – och nu historieskapare

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Vuxna slutar aldrig leka ”mamma, pappa, barn”.Vill kvinnorna ens sluta göra det?

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Mamma Lindas ilska när förskolan hotas att stänga”Man dödar landsbygden bit för bit”

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

NWTSE: De möter döden på jobbet: ”Jag hör fortfarande ’Snälla mamma dö inte’”NWT har träffat räddningstjänst, begravningsentreprenör, obduktionstekniker och vårdpersonal • ”Jag är superrädd för döden”

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Tv-profilen har blivit mamma igen vid 51Tv-profilen Victoria Coren Mitchell, 51, har blivit mamma igen. ”Jag födde en bebis förra veckan”, skriver Coren Mitchell på X, tidigare Twitter.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Dumpar valla för enorma summorDe svenska längdskidstjärnorna gör en ordentlig utrensning inför vintern. Saker slängs och tvättas – i tre dagar. – Välkommen till er semester mamma och pappa,

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Måste jag gå med på att svärmor flyttar in?Signaturen ”Lisa” har en svärmor som har ont om pengar. Nu tycker Lisas man att hans mamma kan flytta in hos dem. Måste hon gå med på det? Bengt Ohlsson ger råd.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕