Tidigare toppdiplomaten om Israels och FN:s diplomatiska kris

I SVT:s program 30 minuter riktades även skarp kritik mot Guteress från Israels ambassadör i Sverige.Anders Lidén är tidigare toppdiplomat och har bland annat även varit Sveriges ambassadör i Israel. Han säger att det inte är något nytt att Israel ifrågasätter FN.

– Israel har länge kritiserat FN för att vara partiskt. Den stora majoriteten av medlemsländerna i FN sympatiserar med palestinierna, medan det mest är västvärlden som ställer sig på Israels sida, säger han.

I FN är det i princip bara säkerhetsrådet som kan fatta beslut som är bindande för medlemsstaterna. Där råder det, sedan Rysslands invasion av Ukraina, stora svårigheter att komma fram till beslut, menar Lidén. Han pekar bland annat på det faktum att Ryssland har vetorätt i säkerhetsrådet.Annars fungerar FN främst som ett opinionsorgan i konflikter som den pågående i Mellanöstern, säger Anders Lidén.

– Vad han än säger kommer det uppfattas som att han tar ställning för den ena parten och att han relativiserar konflikten. Båda sidorna ser sig som offer i det här kriget och försöker man då vara balanserad är det väldigt lätt att man blir sedd som försvarare för en sida, säger Lidén.

FN:s generalförsamling röstade förra veckan igenom en resolution om omedelbart eldupphör i kriget. 45 länder avstod från att rösta, däribland Sverige.

