Therese Tang: ”Jag grät tre dagar i streck”

P4 GOTLAND: Nadim Ghazale: Jag har aldrig planerat ett steg jag tagitEfter 17 år tar han nu tjänsledigt från jobbet som polis - och ska jobba med nattvandring. Han tycker att samhället gör samma misstag i dag som för 30 ...

SVT: Längdskidor: Långloppsdrottningen Ida Dahl om att köra världscupen: ”Blir jag uttagen åker jag”Ida Dahl vann totalen i Ski Classics förra säsongen och kommer att inleda vintern med den nationella längdpremiären i Gällivare. Hon medger att chansen är liten men det finns en tanke om att kunna nå världscuppremiären i Ruka. – Blir jag uttagen så åker jag absolut, säger Dahl till SVT Sport.

EXPRESSEN: Elin, 45, fick en stroke på gymmet: ”Hjälp mig, jag dör”I januari 2023 drabbades Elin Andersson av en stroke när hon precis skulle börja ett crossfit-pass på gymmet. Plötsligt kändes något väldigt fel. Det snurrade till i huvudet och hennes kropp kändes ”som spagetti”. – Jag tänkte ”Jag måste hålla mig vid medvetande så länge att jag hinner träffa mina barn, innan jag dör”.

FOTBOLLSKANAL: Askou rasar på domarinsatsen: 'Det eskalerar - jag fattar ingenting'GÖTEBORG. IFK Göteborg föll mot Elfsborg efter flera omdiskuterade domslut.Då rasade Blåvitts tränare Jens Askou på domarteamets insats.- De förlorar matchen totalt efter tio minuter, menar han.

P4 GOTLAND: De här texterna glömmer jag aldrigOm du kan en sång utantill så sjung den för oss på måndag. Vilka litterära texter kan du utantill. Dela med dig av det du kan utantill och som du har haft ...

GDNYHETER: Efter debuten i Brynäs: ”Jag ska sluta med den typen”► Nya backen om första matchen ► Nytt avsnitt av Nedsläpp Brynäs ute nu

