The New York Times stämmer Microsoft och OpenAI för upphovsbrott

Mediejätten The New York Times stämmer Microsoft och bolaget bakom AI-tjänsten Chat GPT – OpenAI, skriver tidningen på sin hemsida. Stämningen avser upphovsbrott utifrån att miljontals av publicerade artiklar från NYT har använts och ligger till grund för utvecklingen av Chat GPT-tjänsten. New York Times är nu det första stora medieföretaget som väljer att stämma de två bolagen, dock utan att ange något belopp avseende stämningen.





