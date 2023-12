The Last of Us - Mest nedladdade tv-serien via BitTorrent

TorrentFreak har sin vana trogen sammanställt vilka tv-serier som laddats ner mest via BitTorrent-protokollet under det gångna året. Inte helt oväntat var det HBO:s zombieserie The Last of Us som laddades ner mest olovligen under 2023.





feber » / 🏆 12. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Här hittar du de mest prisvärda mobilabonnemangenEfter att de flesta operatörerna höjt sina priser är det inte samma abonnemang som är mest prisvärda som innan.

Källa: mobilse - 🏆 26. / 53 Läs mer »

Här är Sveriges 125 mest anmälda skolorSe hela listan • Knark, hot, mobbning, homofobi – och påtvingade Koranstudier

Källa: ETC_redaktionen - 🏆 17. / 63 Läs mer »

Här är julmaten som ökat mest i pris på 30 årSill, apelsiner och julnötter hör till de varugrupper som har ökat mest i pris under de senaste 30 åren, rapporterar P4 Kristianstad.

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

São Paulo är världens mest helikoptertäta stadFör att inte förlora tid i trafikstockningar eller riskera att bli kidnappade tar affärsmännen helikoptern till mötena.

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Svensk storbank en blankarfavorit i EuropaHandelsbanken är den näst mest blankade banken i Europa efter italienska Mediobanca, rapporterar Bloomberg.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

Hårdblankade JM och SBB rusar på StockholmsbörsenBostadsbyggaren JM, som är Nordens näst mest blankade aktie, rusar nästan 20 procent i torsdagens börsrally.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »