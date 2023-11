Thanksgiving på svenska: ”Många har missat det här”

Traditionen påbjuder att en Thanksgivning-kalkon görs på ett speciellt sätt, den fylls med klassisk stuffing: – Stomp på sötpotatis, tranbärssås och pumpapaj är viktigt att ha med. Vad gäller pumpapajen finns det lokala skillnader, vissa serverar den som en middagspaj till kalkonen medan andra gör en sötare efterrättspaj. Det där är lite tycke och smak. Tillbehören är perfekta att göra medan kalkonen tillagas.

– Verkligen, i Sverige är vi glada i att ta till oss amerikanska högtider, men många har missat det här. Det handlar om att vara tacksam för sin familj och sina vänner, vilket jag tror många kan uppskatta.Även om helstekt kalkon förknippas mycket just Thanksgiving är kalkon vanlig middagsmat runtom i världen.

Mixa samman smör med salt, peppar, vitlök, olivolja, timjan, chiliflakes, repade salviablad från 3 kvistar salvia (ca 20 st) och finrivet skal från 1 citron. Stoppa in 1 gul lök, äpple och citron (den du använde skalet från) i klyftor inuti magen tillsammans med rosmarinskvistar och resterande salvia. Vik in vingspetsarna under kalkonen (så att den dessutom står stadigt) och knyt ihop lårbenen med bindgarn. Trä en stor plastpåse över och sätt in i kylskåp, låt gärna stå över natten.

