Texas Rangers vann World Series efter 62 års väntat

De kvalificerade sig till slutspelet som wild card efter att ha avslutat grundserien med fler segrar än förluster (90–72–0) för första gången på sex år. Där slog de ut Tampa Bay Rays och Baltimore Orioles innan de säkrade World Series-platsen genom att slå ut rivalen Houston Astros med 4–3 i matcher i semin.Rangers hade bara varit i finalen två gånger förut i organisationens historia – och förlorat båda gångerna.– Jag vet inte vad jag ska säga. Jag finner inga ord.

– Det är det här vi alla spelar för. Vi spelar inte för några individuella utmärkelser eller något annat. Vi spelar för mästerkapet. Om man bara tar sig till slutspelet, får momentum, och får igång kastarna, så kan vem som helst ta hem det, säger andrabasmannen Marcus Semien.

– Jag tänkte bara att jag skulle vinna en World Series. Men jag klagar inte, säger pitchern Will Smith som blev historisk i amerikansk proffsidrott som den förste att vinna ett mästerskap tre år i rad – för tre olika lag.

