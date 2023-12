Tether genererar ny tether-valuta motsvarande en miljard dollar

CoinTelegraph rapporterar att företaget bakom kryptovalutan Tether har genererat ny tether-valuta motsvarande en miljard dollar. Tether är världens största så kallade stablecoin och knuten till den amerikanska dollarn. Vem som langat in en miljard dollar för att täcka upp för de nya tether som nu genererats är oklart.

Tether har tidigare fått kritik för deras brist på transparens när det kommer till huruvida det faktiskt finns tillräckligt med dollar för att täcka upp för de tether som hittills genererats. Tidigare i år genererade Tether mer valuta, och även då handlade det om nya tethers motsvarande en miljard dollar i värde. Tethers VD Paolo Ardoino sa på X att de 1 miljard dollar i Tether som nu genererats på blockkedjan Ethereum ska ses som"ett lager": "PSA: 1B USDt inventory replenish on Ethereum Network. Note this is an authorized but not issued transaction, meaning that this amount will be used as inventory for next period issuance requests and chain swaps." Exakt vad allt det här innebär är oklar





